Невеста на замену (сериал, 2024) смотреть онлайн

В центре сюжета — Элиша, вынужденная под давлением мачехи пойти под венец вместо собственной сестры и выйти замуж за незнакомца. С разбитым сердцем она решает позволить себе одну ночь утешения с симпатичным незнакомцем по имени Люциус. Каково же было ее потрясение, когда на собственной свадьбе она обнаруживает, что ее новый муж — тот самый Люциус. Так начинается сложная, полная страсти и недоверия, любовная история, где каждый скрывает свои карты.

