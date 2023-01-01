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Ненавижу и люблю
1-й сезон

Ненавижу и люблю (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Ненавижу и люблю. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История женщины, потерявшей и вновь обретшей ребенка, но оказавшейся перед нелегким выбором: признаться мужу во всем и навеки потерять его любовь, либо навещать сына тайно. Вдобавок ее дочь влюбляется в своего брата, не догадываясь, что они - одной крови.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ненавижу и люблю»