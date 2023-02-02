Нечаянная любовь. Сезон 1
Wink
Сериалы
Нечаянная любовь
1-й сезон

Нечаянная любовь (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.82022, Нечаянная любовь. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Четырехсерийная мелодрама о том, что любовь не всегда приходит своевременно. У Натальи стабильная и налаженная жизнь, она всем довольна и собирается замуж за своего бойфренда Петра. Как вдруг на ее пути встречается обаятельный незнакомец Кирилл. Он моментально очаровывает женщину и заставляет усомниться в том, что она действительно живет свою лучшую жизнь. Вот только сам Кирилл находится в отношениях с подругой Натальи Алиной, которая вдобавок ждет от него ребенка. И это даже не единственный его секрет. Кирилл оказывается еще и родным братом Петра. Как так вышло, что при всех этих вводных Наталья ни разу не слышала о Кирилле до роковой встречи с ним, подскажет мелодрама «Нечаянная любовь» (2023), которую можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Нечаянная любовь»