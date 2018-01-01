Небесные танцовщицы (мультсериал, 1996) сезон 1 смотреть онлайн

Высоко над облаками находится удивительный мир летающих существ: легендарное Небесное Королевство. Этой волшебной стране грозит опасность! Небесный Клон, правитель Нижнего Мира, и его подручные хотят внести в этот мир Хаос и беспорядок. Королева Скайла обратилась за помощью на Землю.

