Небесные танцовщицы (мультсериал, 1996) смотреть онлайн
1996, Sky Dancers 1 сезон
Мультсериалы0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Наша история начнется с прекрасной страны, которая находится высоко за облаками. Это чудесное место под названием Небесное Королевство. Все жители этой страны танцуют и поют, они легки и парят в небесах как ангелы. Но вот однажды этой идиллии может наступить конец. Злодей Клон хочет завладеть страной и разрушить Небесное Королевство. И тогда королева этой сказочной страны Скайла просит помощи у земных танцовщиц, которые учатся в знаменитой Академии танцев.
Все сезоны сериала Небесные танцовщицы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаФранция, США
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ТБАктёр
Т.Дж.
Бенжамин
- АБАктриса
Андреа
Барнс
- ТКАктёр
Томас
Канниццаро
- ДДАктриса
Донна
Дэйли
- ДДАктёр
Джонатан
Дэвис
- КНАктриса
Кьяра
Ни Маиль
- ДМАктёр
Джеймс
Майкл
- КНАктриса
К.С.
Ноэль
- ДОАктёр
Джимми
О’Мэлли
- КОАктриса
Керри
О’Мэлли
- СЙСценарист
Савин
Йетмен
- ЛМСценарист
Лиза
Мортон
- ППСценарист
Паскаль
Пинто
- ЭЛПродюсер
Энди
Лакки
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Инжеватов
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ДФКомпозитор
Дэвид
Фридман