Небесные танцовщицы (мультсериал, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Наша история начнется с прекрасной страны, которая находится высоко за облаками. Это чудесное место под названием Небесное Королевство. Все жители этой страны танцуют и поют, они легки и парят в небесах как ангелы. Но вот однажды этой идиллии может наступить конец. Злодей Клон хочет завладеть страной и разрушить Небесное Королевство. И тогда королева этой сказочной страны Скайла просит помощи у земных танцовщиц, которые учатся в знаменитой Академии танцев.



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