Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Ещё в детстве Саяка влюбилась в Футо, который позже стал её сводным братом. Она пыталась запереть свои чувства в глубине сердца, изо дня в день стараясь видеть в Футо только брата. Однако у него самого были совсем иные скрытые планы. В разгар празднования его помолвки на их дом обрушивается беда.

