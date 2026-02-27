Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты. Сезон 1
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Tanin Miman: Shinainaru Utomashii Anata 50 серий
Мелодрама16+

О сериале

Ещё в детстве Саяка влюбилась в Футо, который позже стал её сводным братом. Она пыталась запереть свои чувства в глубине сердца, изо дня в день стараясь видеть в Футо только брата. Однако у него самого были совсем иные скрытые планы. В разгар празднования его помолвки на их дом обрушивается беда.

Япония
Мелодрама

