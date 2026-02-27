Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты. Сезон 1. Серия 23
Wink
Сериалы
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
1-й сезон
23-я серия
6.42025, Tanin Miman: Shinainaru Utomashii Anata
Мелодрама16+

Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты (сериал, 2025) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ещё в детстве Саяка влюбилась в Футо, который позже стал её сводным братом. Она пыталась запереть свои чувства в глубине сердца, изо дня в день стараясь видеть в Футо только брата. Однако у него самого были совсем иные скрытые планы. В разгар празднования его помолвки на их дом обрушивается беда.

Страна
Япония
Жанр
Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

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