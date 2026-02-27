6.42025, Tanin Miman: Shinainaru Utomashii Anata
Мелодрама16+
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты (сериал, 2025) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+4 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+1 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+1 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+1 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 41Бесплатно
- 16+1 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 42Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 43Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 44Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 45Бесплатно
- 16+1 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 46Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 47Бесплатно
- 16+2 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 48Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 49Бесплатно
- 16+3 мин
Не близкий, не чужой – дорогой и ненавистный ты
Сезон 1 Серия 50Бесплатно
О сериале
Ещё в детстве Саяка влюбилась в Футо, который позже стал её сводным братом. Она пыталась запереть свои чувства в глубине сердца, изо дня в день стараясь видеть в Футо только брата. Однако у него самого были совсем иные скрытые планы. В разгар празднования его помолвки на их дом обрушивается беда.