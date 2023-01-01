Напарники. Сезон 1
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1-й сезон

Напарники (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32018, Geombeomnamnyeo 16 серий
Детективы, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Судмедэксперт с мерзким характером, но опытный и непререкаемый в работе, объединяется с новичком-прокуроршей, чтобы расследовать самые сложные дела.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb