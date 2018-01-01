Напарники (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Напарники. Сезон 1. Серия 5
Напарники (сериал, 2018) сезон 1 серия 5

9.32018, Geombeomnamnyeo
Детектив, Криминал16+

О сериале

Судмедэксперт с мерзким характером, но опытный и непререкаемый в работе, объединяется с новичком-прокуроршей, чтобы расследовать самые сложные дела.

Южная Корея
Криминал, Детектив
Full HD
56 мин / 00:56

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb