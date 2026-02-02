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На двоих не делится (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
8.82024, На двоих не делится. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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О сериале
Боевая и самостоятельная Лида замужем, воспитывает дочь Варю и владеет швейным предприятием, а у ее скромной сестры Маши ни работы, ни семьи, только кредиты и беспутный любовник Вадим. Шантажируя Машу разрывом отношений, Вадим втягивает её в криминал — они похищают Варю в расчёте на выкуп от богатенькой Лиды.