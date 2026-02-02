Боевая и самостоятельная Лида замужем, воспитывает дочь Варю и владеет швейным предприятием, а у ее скромной сестры Маши ни работы, ни семьи, только кредиты и беспутный любовник Вадим. Шантажируя Машу разрывом отношений, Вадим втягивает её в криминал — они похищают Варю в расчёте на выкуп от богатенькой Лиды.

