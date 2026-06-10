Мухтар. Новый след. Сезон 1
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Мухтар. Новый след
1-й сезон

Мухтар. Новый след (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Мухтар. Новый след. Сезон 1 192 серии
Детектив, Приключения16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов и следователь Екатерина Калитина продолжат раскрывать мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить улики и ловить правонарушителей.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив

Рейтинг

5.5 КиноПоиск