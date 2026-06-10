Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов и следователь Екатерина Калитина продолжат раскрывать мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить улики и ловить правонарушителей.

