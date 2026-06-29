WinkСериалыМухтар. Новый след1-й сезон128-я серия
9.12016, Мухтар. Новый след. Сезон 1. Серия 128
Детектив, Приключения16+
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Мухтар. Новый след (сериал, 2016) сезон 1 серия 128 смотреть онлайн
О сериале
Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов и следователь Екатерина Калитина продолжат раскрывать мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить улики и ловить правонарушителей.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив
Время42 мин / 00:42
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