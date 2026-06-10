Мухтар. Новый след. Сезон 1. Серия 50
Wink
Сериалы
Мухтар. Новый след
1-й сезон
50-я серия
2016, Мухтар. Новый след. Сезон 1. Серия 50
Детектив, Приключения16+
Серия в подписке «PREMIER»

Мухтар. Новый след (сериал, 2016) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Оперативники Максим Жаров, Алексей Самойлов и следователь Екатерина Калитина продолжат раскрывать мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления вместе с овчаркой, которая не хуже профессиональных следователей умеет находить улики и ловить правонарушителей.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

5.5 КиноПоиск