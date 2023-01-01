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Мой Пушкин
1-й сезон

Мой Пушкин (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.82018, Мой Пушкин. Сезон 1 2 серии
Документальные0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Документальная история об Александре Сергеевиче Пушкине и о том, как его произведения связаны не только с жизнью поэта, но и с культурой в целом. Главная цель — показать настоящего Пушкина, а не его примерный портрет. Поэзию, а также тексты писем и дневников читает Константин Райкин.

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