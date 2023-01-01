Мой Пушкин (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Документальная история об Александре Сергеевиче Пушкине и о том, как его произведения связаны не только с жизнью поэта, но и с культурой в целом. Главная цель — показать настоящего Пушкина, а не его примерный портрет. Поэзию, а также тексты писем и дневников читает Константин Райкин.



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