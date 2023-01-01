Мотель Валькирии. Сезон 1
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Мотель Валькирии
1-й сезон

Мотель Валькирии (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

7.52023, Motel Valkirias 8 серий
Комедии, Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В приграничном мотеле встречаются три дамы. Из багажа у этих женщин – финансовые трудности и проблемы личного характера. Каждой из них уже грозит опасность, но первое, что совершают героини после знакомства, – убийство одного из постояльцев. А когда к трём барышням добавляется детектив, сюжетные линии вместо того чтобы распутываться, запутываются ещё больше!

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb