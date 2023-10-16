Мотель Валькирии (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

В приграничном мотеле встречаются три дамы. Из багажа у этих женщин – финансовые трудности и проблемы личного характера. Каждой из них уже грозит опасность, но первое, что совершают героини после знакомства, – убийство одного из постояльцев. А когда к трём барышням добавляется детектив, сюжетные линии вместо того чтобы распутываться, запутываются ещё больше!

