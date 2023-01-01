Мотель Валькирии. Сезон 1. Серия 2
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Мотель Валькирии
1-й сезон
2-я серия

Мотель Валькирии (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.52023, Motel Valkirias
Комедии, Триллеры18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В приграничном мотеле встречаются три дамы. Из багажа у этих женщин – финансовые трудности и проблемы личного характера. Каждой из них уже грозит опасность, но первое, что совершают героини после знакомства, – убийство одного из постояльцев. А когда к трём барышням добавляется детектив, сюжетные линии вместо того чтобы распутываться, запутываются ещё больше!

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Информация

Страна
Испания, Португалия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb