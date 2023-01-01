WinkСериалыМотель Валькирии1-й сезон2-я серия
Мотель Валькирии (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.52023, Motel Valkirias
Комедии, Триллеры18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Мотель Валькирии
Сезон 1 Серия 1
- 18+47 мин
Мотель Валькирии
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Мотель Валькирии
Сезон 1 Серия 3
- 18+47 мин
Мотель Валькирии
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Мотель Валькирии
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Мотель Валькирии
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Мотель Валькирии
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Мотель Валькирии
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
В приграничном мотеле встречаются три дамы. Из багажа у этих женщин – финансовые трудности и проблемы личного характера. Каждой из них уже грозит опасность, но первое, что совершают героини после знакомства, – убийство одного из постояльцев. А когда к трём барышням добавляется детектив, сюжетные линии вместо того чтобы распутываться, запутываются ещё больше!
Сериал Мотель Валькирии 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИспания, Португалия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Драмы, Триллеры
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb