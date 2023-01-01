Мотель мечты. Сезон 1
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Мотель мечты
1-й сезон

Мотель мечты (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Motel Makeover 6 серий
ТВ-шоу16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Несмотря на то что в мире бушует пандемия, лучшие подруги Эйприл и Сара открыли собственный бизнес и верят в лучшее. Их проект — видавший виды мотель, который они собираются значительно преобразить к приезду первых гостей.

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Страна
США
Жанр
ТВ-шоу

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