Мотель мечты (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Мотель мечты. Сезон 1. Серия 4
Мотель мечты
1-й сезон
4-я серия
2021, Motel Makeover
ТВ-шоу16+
О сериале

Несмотря на то что в мире бушует пандемия, лучшие подруги Эйприл и Сара открыли собственный бизнес и верят в лучшее. Их проект — видавший виды мотель, который они собираются значительно преобразить к приезду первых гостей.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
28 мин / 00:28

