Мотель мечты. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Мотель мечты
1-й сезон
6-я серия
2021, Motel Makeover
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Мотель мечты (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Несмотря на то что в мире бушует пандемия, лучшие подруги Эйприл и Сара открыли собственный бизнес и верят в лучшее. Их проект — видавший виды мотель, который они собираются значительно преобразить к приезду первых гостей.

Сериал Мотель мечты 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг