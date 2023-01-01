Монстры и пираты (мультсериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

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Итальянский анимационный сериал «Монстры и пираты» отправит юных зрителей в незабываемое путешествие с отважными морскими разбойниками, за увлекательными приключениями которых можно следить онлайн и в хорошем качестве.



Студенты пиратской Академии Черной Бороды накануне выпускного должны продемонстрировать навыки, освоенные за пять лет обучения. Ребята получают ответственные задания и разделяются на две команды. Первую возглавляет внук капитана Тритона, потомственный пират Флинн, вторую — дочь Капитана Ветролома Алисия. Команда Флинна должна добраться до острова Дельфин на корабле Аврора, цель экипажа судна Эльдорадо под руководством Алисии — загадочный остров Чудовищ. На своем пути юные пираты встретят множество препятствий и будут всячески пытаться обогнать друг друга.



Кто финиширует первым — Аврора или Эльдорадо? Станет ли преимуществом для Алисии присутствие в ее команде настоящих монстров? На каком из островов хранится заветный клад капитана Барракуды? Ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать совершенно бесплатно, если смотреть онлайн захватывающий мультсериал «Монстры и пираты».



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