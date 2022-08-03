Монстры и пираты. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Монстры и пираты
1-й сезон
3-я серия

Монстры и пираты (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.52009, Monsters & Pirates
Мультсериалы, Семейный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Что там на горизонте? Флинн и Алисия, капитаны пиратских кораблей Авроры и Эльдорадо, только что окончили школу пиратов и вступили между собой в борьбу за общую цель: сокровища капитана Баракуды - самого ужасного пирата всех морей.

Страна
Италия
Жанр
Семейный, Приключения, Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb