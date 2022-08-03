WinkДетямМонстры и пираты1-й сезон3-я серия
Монстры и пираты (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.52009, Monsters & Pirates
Мультсериалы, Семейный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Что там на горизонте? Флинн и Алисия, капитаны пиратских кораблей Авроры и Эльдорадо, только что окончили школу пиратов и вступили между собой в борьбу за общую цель: сокровища капитана Баракуды - самого ужасного пирата всех морей.
СтранаИталия
ЖанрСемейный, Приключения, Мультсериалы
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb