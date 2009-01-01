Монстры и пираты. Сезон 1. Серия 8
Wink
Детям
Монстры и пираты
1-й сезон
8-я серия

Монстры и пираты (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.42009, Monsters & Pirates
Мультсериалы0+
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Сюжет

Что там на горизонте? Флинн и Алисия, капитаны пиратских кораблей Авроры и Эльдорадо, только что окончили школу пиратов и вступили между собой в борьбу за общую цель: сокровища капитана Баракуды - самого ужасного пирата всех морей.

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Рейтинг

6.7 IMDb