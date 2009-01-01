Монстры и пираты (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Что там на горизонте? Флинн и Алисия, капитаны пиратских кораблей Авроры и Эльдорадо, только что окончили школу пиратов и вступили между собой в борьбу за общую цель: сокровища капитана Баракуды - самого ужасного пирата всех морей.

