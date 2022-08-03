Два брата и две сестры в одночасье становятся сиротами. 1 сезон сериала о богатых и бедных — смотрите «Мои братья, мои сестры» онлайн на портале Wink!



Первый сезон начинается с трагических событий в семье Эрен. Мать четверых детей убирается в богатых домах, а отец работает на стройке. По стечению обстоятельств владельцем дома и руководителем строящегося проекта оказывается один и тот же человек, бизнесмен Акиф Атакюль. Домработница Айбике Эрен случайно становится свидетельницей его измены во время уборки дома. В тот же день она попадает в аварию, а ее муж погибает на стройке. Кадир, Асие, Омер и Эмель остаются одни — родственники не готовы заботиться о них, денег в семье нет, а ведь трое из них еще даже не закончили школу...



Удастся ли всевластному бизнесмену скрыть свою вину и кто поможет братьям и сестрам Эрен выжить? 1 сезон драматического сериала «Мои братья, мои сестры» можно смотреть онлайн на Wink.

