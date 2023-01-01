Биография

Джелиль Налчакан — турецкий актер. Родился в Сивасе 10 июня 1978 года. После окончания средней школы Джелиль поступил на инженерно-геологический факультет Университета Джумхуриет, однако через 7 лет бросил его и поступил в Государственный театр имени Сиваса. Затем будущий актер начал изучать туризм и гостиничный менеджмент в Балыкесирском университете. Позже он переехал в Стамбул, где начал изучать актерское мастерство. Свою актерскую карьеру на телевидении начал с сериала «Сыла. Возвращение домой» в 2006 году. Стал известен благодаря своей роли в многосерийном фильме «Недопетая песня». Позже он сыграл в сериале «Месть». Наибольшую популярность приобрел после своей роли Зюлфикара в проекте «Пойраз Караел». Также известен по таким фильмам и сериалам, как «Чанаккале год 1915», «Хаяти и другие», «История одной семьи», «Мои братья, мои сестры».