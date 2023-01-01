Мои братья, мои сестры (Сериал 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Четверо детей в один день остаются без родителей, дома и денег. Трогательная турецкая драма о борьбе с жизненными обстоятельствами.



Жизнь небогатой, но счастливой семьи рушится, когда мать Хатидже попадает в страшную автокатастрофу, а отец Вели падает с крыши строящегося здания при загадочных обстоятельствах. Два старших брата Кадир и Омер, а также их младшие сестрички Асие и Эмель остаются одни. Родственники не желают помогать несчастным сиротам и полностью обрывают с ними отношения. Подростки остаются без дома и средств к существованию. Однако несмотря на все тяготы, девятнадцатилетний Кадир решает взять на себя роль главы семьи и учится выживать в огромном городе. Спустя много лет братья и сестры внезапно обнаруживают, что смерть их родителей была не случайной.



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