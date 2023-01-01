Джюнейт Мете

Биография

Кунейт Мете — турецкий актер театра и кино. Родился в Измире 9 сентября 1970 года. Мете получил свое образование на театральном факультете Государственной консерватории Анкарского университета. Является артистом Государственного театра Анкары. Дебют Кунейта Мете на телевидении состоялся в 2007 году в сериале «Долина волков: Террор». После этого он исполнил роль Кемаля в драматическом сериале «Любовь и Мави». В 2021 году вышел многосерийный фильм «Мои братья, мои сестры», где Кунейт Мете исполнил одну из главных ролей.