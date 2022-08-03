Модель XL (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Модель XL. Сезон 1
Модель XL
1-й сезон

Модель XL (сериал, 2020) сезон 1

2020, Модель XL. Сезон 1 10 серий
18+
О сериале

Мы привыкли видеть в рекламе и на обложках журналов девушек с определенными параметрами. Индустрия моды установила свои правила, но кто сказал, что их нельзя нарушать? В шоу девушки с размером одежды ХL и больше примут участие в специальных испытаниях, профессиональных фотосессиях, съемках и мастер-классах.

Россия

