Модель XL (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
2020, Модель XL. Сезон 1 10 серий
18+
Сезоны и серии
О сериале
Мы привыкли видеть в рекламе и на обложках журналов девушек с определенными параметрами. Индустрия моды установила свои правила, но кто сказал, что их нельзя нарушать? В шоу девушки с размером одежды ХL и больше примут участие в специальных испытаниях, профессиональных фотосессиях, съемках и мастер-классах.