Модель XL. Сезон 1. Серия 9
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9.02020, Модель XL. Сезон 1. Серия 9
Реалити - шоу18+
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Модель XL (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

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О сериале

Мы привыкли видеть в рекламе и на обложках журналов девушек с определенными параметрами. Индустрия моды установила свои правила, но кто сказал, что их нельзя нарушать? В шоу девушки с размером одежды ХL и больше примут участие в специальных испытаниях, профессиональных фотосессиях, съемках и мастер-классах.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

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