Модель XL
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Модель XL
9.02020, Модель XL 2 сезона
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Модель XL (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Мы привыкли видеть в рекламе и на обложках журналов девушек с определенными параметрами. Индустрия моды установила свои правила, но кто сказал, что их нельзя нарушать? В шоу девушки с размером одежды ХL и больше примут участие в специальных испытаниях, профессиональных фотосессиях, съемках и мастер-классах.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

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