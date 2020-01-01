Модель XL (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Более 40% русских женщин покупают одежду размера ХL и больше, и зачастую они стесняются своих форм из-за навязанных стандартов. Пришло время положить этому конец. Теперь в нашей стране женщины «в теле» получат невероятный шанс показать миру свою красоту в реалити-шоу «Модель ХL»!



Сериал Модель XL 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.