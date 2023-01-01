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Мистик (2020)
1-й сезон

Мистик (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12020, Mystic 13 серий
Приключения12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Изи Браун со своей матерью недавно переехала из Лондона на полуостров Каури-Поинт в Новой Зеландии и пытается изо всех сил прижиться в тихом захолустном городишке. Изи тоскует по дому и друзьям и неожиданно встречается с диким пони Блейзом и загадочным конем Мистиком, которые вызывают у нее интерес. После этого девочка знакомится с ребятами, которые просто помешаны на лошадях. Вместе с ними ей предстоит спасти Каури-Поинт, которому из-за промышленной застройки угрожает экологическая катастрофа.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мистик (2020)»

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