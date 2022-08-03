Мистик (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыМистик (2020)1-й сезон8-я серия
О сериале
Изи Браун со своей матерью недавно переехала из Лондона на полуостров Каури-Поинт в Новой Зеландии и пытается изо всех сил прижиться в тихом захолустном городишке. Изи тоскует по дому и друзьям и неожиданно встречается с диким пони Блейзом и загадочным конем Мистиком, которые вызывают у нее интерес. После этого девочка знакомится с ребятами, которые просто помешаны на лошадях. Вместе с ними ей предстоит спасти Каури-Поинт, которому из-за промышленной застройки угрожает экологическая катастрофа.
СтранаНовая Зеландия
ЖанрПриключения
КачествоFull HD
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
