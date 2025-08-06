Мировой рынок с Александром Пряниковым (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Мировой рынок с Александром Пряниковым. Сезон 1
Мировой рынок с Александром Пряниковым
2014, Мировой рынок с Александром Пряниковым. Сезон 1 47 серий
ТВ-шоу12+

О сериале

Известный ведущий Александр Пряников путешествует по мировым рынкам в поисках уникальных вещей. Он выведывает у продавцов секреты успешной торговли и сам пробует себя в роли торговца. Что можно купить на эквивалент 1000 руб.? Какой самый ходовой товар? Как вести себя на рынке? Как правильно торговаться? Ответы на эти и многие другие вопросы в проекте «Мировой рынок» с Александром Пряниковым.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

