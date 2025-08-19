Италия. Рим
Wink
Сериалы
Мировой рынок с Александром Пряниковым
1-й сезон
Италия. Рим

Мировой рынок с Александром Пряниковым (сериал, 2014) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

2014, Италия. Рим
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Известный ведущий Александр Пряников путешествует по мировым рынкам в поисках уникальных вещей. Он выведывает у продавцов секреты успешной торговли и сам пробует себя в роли торговца. Что можно купить на эквивалент 1000 руб.? Какой самый ходовой товар? Как вести себя на рынке? Как правильно торговаться? Ответы на эти и многие другие вопросы в проекте «Мировой рынок» с Александром Пряниковым.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг