Мировой рынок с Александром Пряниковым (сериал, 2014) смотреть онлайн

Известный ведущий Александр Пряников путешествует по мировым рынкам в поисках уникальных вещей. Он выведывает у продавцов секреты успешной торговли и сам пробует себя в роли торговца. Что можно купить на эквивалент 1000 руб.? Какой самый ходовой товар? Как вести себя на рынке? Как правильно торговаться? Ответы на эти и многие другие вопросы в проекте «Мировой рынок» с Александром Пряниковым.

