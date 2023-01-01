Мирный атом. Сезон 1
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1-й сезон

Мирный атом (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.22024, Мирный атом. Сезон 1 4 серии
Детективы, Триллеры18+
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1-й сезон

Сюжет

Молодой ученый Кирилл с другом Олегом заканчивают строительство и разработку реактора «Брест» в рамках проекта «Прорыв». Изобретение основано на инновационных принципах, опережающих развитие мировой отрасли ядерной энергетики на десятилетия. Прознав об этом, страны «коллективного запада» через агентуру пытаются заполучить проектную документацию и сорвать проект.

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