Мирный атом (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.22024, Мирный атом. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Триллер18+
Сезоны и серии
О сериале
Молодой ученый Кирилл с другом Олегом заканчивают строительство и разработку реактора «Брест» в рамках проекта «Прорыв». Изобретение основано на инновационных принципах, опережающих развитие мировой отрасли ядерной энергетики на десятилетия. Прознав об этом, страны «коллективного запада» через агентуру пытаются заполучить проектную документацию и сорвать проект.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- ЮЯРежиссёр
Юрий
Ярушников
- Актёр
Леонид
Бичевин
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- РФАктёр
Роман
Фомин
- ОСАктриса
Ольга
Сухарева
- ВДАктёр
Валерий
Дьяченко
- Актёр
Александр
Арсентьев
- ВДАктёр
Владимир
Данай
- АКАктёр
Александр
Коркунов
- МУАктёр
Майк
Уоркман
- МДАктёр
Мартин
Джон Кук
- ЮВАктриса
Юлия
Витрук
- ДЛАктёр
Данила
Лебедев
- АВАктёр
Алексей
Варущенко
- Актриса
Ольга
Дубровина
- ДУАктёр
Джеррод
Уэстон
- ДМСценарист
Дин
Махаматдинов
- ДГСценарист
Дмитрий
Гусев
- АГПродюсер
Андрей
Гуркин
- Продюсер
Александр
Голубев
- ВППродюсер
Владимир
Пермяков
- БВПродюсер
Борислав
Володин
- АБХудожница
Арина
Бахтиярова