Мирный атом. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Мирный атом
1-й сезон
3-я серия
8.22024, Мирный атом. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Триллер18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Мирный атом (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой ученый Кирилл с другом Олегом заканчивают строительство и разработку реактора «Брест» в рамках проекта «Прорыв». Изобретение основано на инновационных принципах, опережающих развитие мировой отрасли ядерной энергетики на десятилетия. Прознав об этом, страны «коллективного запада» через агентуру пытаются заполучить проектную документацию и сорвать проект.

Сериал Мирный атом 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мирный атом»