Мирный атом (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Молодой ученый Кирилл с другом Олегом заканчивают строительство и разработку реактора «Брест» в рамках проекта «Прорыв». Изобретение основано на инновационных принципах, опережающих развитие мировой отрасли ядерной энергетики на десятилетия. Прознав об этом, страны «коллективного запада» через агентуру пытаются заполучить проектную документацию и сорвать проект.



Сериал Мирный атом 1 сезон 3 серия