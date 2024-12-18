Мирный атом. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Мирный атом
1-й сезон
4-я серия
8.22024, Мирный атом. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Триллер18+

Мирный атом (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой ученый Кирилл с другом Олегом заканчивают строительство и разработку реактора «Брест» в рамках проекта «Прорыв». Изобретение основано на инновационных принципах, опережающих развитие мировой отрасли ядерной энергетики на десятилетия. Прознав об этом, страны «коллективного запада» через агентуру пытаются заполучить проектную документацию и сорвать проект.

Страна
Россия
Жанр
Детектив, Триллер
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мирный атом»