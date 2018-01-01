Мерлин (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

Молодой волшебник вынужден скрывать свои способности в королевстве, где запрещена магия. Звезда фильмов «Припаркованные» и «Воспоминания о будущем» Колин Морган в роли Мерлина. Скорее начинайте смотреть сериал «Мерлин» — 1 сезон доступен в хорошем качестве на видеосервисе Wink!



Первый сезон рассказывает зрителям о приключениях юного волшебника, который прибывает в королевство Камелот, где запрещена магия. Между ним и будущим королем Артуром завязывается дружба, однако принц не подозревает о тайных способностях своего слуги. Мерлин помогает Артуру стать великим королем и оберегает Камелот от темной магии, одновременно храня свой секрет от близких друзей. Ведь единственный способ победить магию — это самому использовать ее...



Если вы любите магические истории о дружбе, чести и судьбе, то это захватывающее фэнтези точно для вас.


