Мерлин (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Молодой волшебник вынужден скрывать свои способности в королевстве, где запрещена магия. Звезда фильмов «Припаркованные» и «Воспоминания о будущем» Колин Морган в роли Мерлина. Скорее начинайте смотреть сериал «Мерлин» — 1 сезон доступен в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
Первый сезон рассказывает зрителям о приключениях юного волшебника, который прибывает в королевство Камелот, где запрещена магия. Между ним и будущим королем Артуром завязывается дружба, однако принц не подозревает о тайных способностях своего слуги. Мерлин помогает Артуру стать великим королем и оберегает Камелот от темной магии, одновременно храня свой секрет от близких друзей. Ведь единственный способ победить магию — это самому использовать ее...
Если вы любите магические истории о дружбе, чести и судьбе, то это захватывающее фэнтези точно для вас. Не пропустите 1 сезон приключенческой драмы «Мерлин» — сериал, смотреть онлайн который можно уже сейчас на нашем портале Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ЭТРежиссёр
Элис
Тротон
- ДМРежиссёр
Джастин
Молотников
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Колин
Морган
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс
- РУАктёр
Ричард
Уилсон
- ЭКАктриса
Энджел
Колби
- КМАктриса
Кэти
Макграт
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- РЯАктёр
Руперт
Янг
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- ДКСценарист
Джонни
Кэппс
- ДДСценарист
Джулиан
Джонс
- ДМСценарист
Джулиан
Мерфи
- ДКПродюсер
Джонни
Кэппс
- ДМПродюсер
Джулиан
Мерфи
- АВПродюсер
Аманда
Викки
- ДРХудожник
Доминик
Робертс
- СРМонтажёр
Саймон
Реглар
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн
- ДГКомпозитор
Джеймс
Гослинг
- МПКомпозитор
Михал
Павличек