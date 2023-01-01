Мерлин (Сериал, 2008 год) смотреть онлайн

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Запретное оружие ради спасения будущего короля: сериал в жанре фэнтези по мотивам преданий о рыцарях круглого стола.



Юноша по имени Мерлин отправляется в Камелот, столицу королевства, которым правит Утер Пендрагон. Согласно его указу, любая магия в стране под запретом, а на�рушение закона карается смертью. Мерлин, владеющий колдовством, вынужден скрывать свои способности. Однако случайное знакомство с волшебным драконом в подземелье королевского замка открывает молодому человеку его предназначение. С помощью магии юный Мерлин обязан охранять и защищать наследника престола, принца Артура.



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