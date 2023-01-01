Мерлин (Сериал, 2008 год) смотреть онлайн
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Сюжет
Запретное оружие ради спасения будущего короля: сериал в жанре фэнтези по мотивам преданий о рыцарях круглого стола.
Юноша по имени Мерлин отправляется в Камелот, столицу королевства, которым правит Утер Пендрагон. Согласно его указу, любая магия в стране под запретом, а на�рушение закона карается смертью. Мерлин, владеющий колдовством, вынужден скрывать свои способности. Однако случайное знакомство с волшебным драконом в подземелье королевского замка открывает молодому человеку его предназначение. С помощью магии юный Мерлин обязан охранять и защищать наследника престола, принца Артура.
Сможет ли неприязнь волшебника к юному принцу уступить место дружбе? Куда приключения и опасности приведут героев старинных легенд? Ответы в захватывающем фэнтези «Мерлин» — сериал смотреть онлайн можно на платформе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыПриключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джереми
Уэбб
- ЭТРежиссёр
Элис
Тротон
- ДМРежиссёр
Джастин
Молотников
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Колин
Морган
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс
- РУАктёр
Ричард
Уилсон
- ЭКАктриса
Энджел
Колби
- КМАктриса
Кэти
Макграт
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- РЯАктёр
Руперт
Янг
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- ДКСценарист
Джонни
Кэппс
- ДДСценарист
Джулиан
Джонс
- ДМСценарист
Джулиан
Мерфи
- ДКПродюсер
Джонни
Кэппс
- ДМПродюсер
Джулиан
Мерфи
- АВПродюсер
Аманда
Викки
- ДРХудожник
Доминик
Робертс
- СРМонтажёр
Саймон
Реглар
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн
- ДГКомпозитор
Джеймс
Гослинг
- МПКомпозитор
Михал
Павличек