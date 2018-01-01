Медицина будущего. Сезон 1
Wink
Сериалы
Медицина будущего
1-й сезон

Медицина будущего (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Медицина будущего. Сезон 1 6 серий
Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл научно-популярных программ расскажет зрителям о стремительном развитии российской и мировой медицины и поможет разбить устоявшийся стереотип, что в России не умеют лечить людей.
Как создаются вакцины от неизлечимых болезней? Когда нас начнут лечить роботы? Какие перспективные изобретения откроют дорогу к медицине будущего? Вся медицина будущего — в новом научно-популярном цикле программ телеканала «Наука».
В основе каждого фильма — история открытий, перевернувших современную медицину и привычные представления о человеческом теле.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг