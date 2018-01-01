Медицина будущего (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыМедицина будущего1-й сезон
О сериале
Цикл научно-популярных программ расскажет зрителям о стремительном развитии российской и мировой медицины и поможет разбить устоявшийся стереотип, что в России не умеют лечить людей.
Как создаются вакцины от неизлечимых болезней? Когда нас начнут лечить роботы? Какие перспективные изобретения откроют дорогу к медицине будущего? Вся медицина будущего — в новом научно-популярном цикле программ телеканала «Наука».
В основе каждого фильма — история открытий, перевернувших современную медицину и привычные представления о человеческом теле.