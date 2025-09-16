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Медицина будущего
1-й сезон
Наномедицина

Медицина будущего (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

2017, Наномедицина
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Цикл научно-популярных программ расскажет зрителям о стремительном развитии российской и мировой медицины и поможет разбить устоявшийся стереотип, что в России не умеют лечить людей.
Как создаются вакцины от неизлечимых болезней? Когда нас начнут лечить роботы? Какие перспективные изобретения откроют дорогу к медицине будущего? Вся медицина будущего — в новом научно-популярном цикле программ телеканала «Наука».
В основе каждого фильма — история открытий, перевернувших современную медицину и привычные представления о человеческом теле.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
26 мин / 00:26

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