Медицина будущего (сериал, 2017) смотреть онлайн

Цикл научно-популярных программ расскажет зрителям о стремительном развитии российской и мировой медицины и поможет разбить устоявшийся стереотип, что в России не умеют лечить людей.

Как создаются вакцины от неизлечимых болезней? Когда нас начнут лечить роботы? Какие перспективные изобретения откроют дорогу к медицине будущего? Вся медицина будущего — в новом научно-популярном цикле программ телеканала «Наука».

В основе каждого фильма — история открытий, перевернувших современную медицину и привычные представления о человеческом теле.

