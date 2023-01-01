Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности 1 сезон (2025 год) смотреть

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Романтичная и легкая история о том, как попытки завоевать чье-то внимание могут превратиться в настоящее комедийное шоу. Не пропустите 1 сезон аниме «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности» на нашем видеосервисе!



Первый сезон познакомит вас с симпатичным парнем по имени Мэдака Куроива, который появился на свет в стенах храма и ныне проходит обучение в качестве монаха. В соответствии с правилами монастыря, ему не разрешается заводить отношения с девушками, да он и не имеет представления о том, как это сделать. Тем временем красавица Мона, которая стремится стать королевой школы, упорно пытается привлечь его внимание, но парень остается безразличным к ее попыткам, чтобы не нарушить установленные правила.



Сможет ли упрямая старшеклассница добиться расположения Мэдаки, узнаете в трогательном ромкоме «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности». Аниме смотреть онлайн 2025 года вы можете в любое удобное вам время на Wink!



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