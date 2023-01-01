Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности 1 сезон (2025 год) смотреть
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Се�зон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24марта
Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Романтичная и легкая история о том, как попытки завоевать чье-то внимание могут превратиться в настоящее комедийное шоу. Не пропустите 1 сезон аниме «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности» на нашем видеосервисе!
Первый сезон познакомит вас с симпатичным парнем по имени Мэдака Куроива, который появился на свет в стенах храма и ныне проходит обучение в качестве монаха. В соответствии с правилами монастыря, ему не разрешается заводить отношения с девушками, да он и не имеет представления о том, как это сделать. Тем временем красавица Мона, которая стремится стать королевой школы, упорно пытается привлечь его внимание, но парень остается безразличным к ее попыткам, чтобы не нарушить установленные правила.
Сможет ли упрямая старшеклассница добиться расположения Мэдаки, узнаете в трогательном ромкоме «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности». Аниме смотреть онлайн 2025 года вы можете в любое удобное вам время на Wink!
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Мелодрамы, Аниме
Рейтинг
- ЁОРежиссёр
Ёсиаки
Окумура
- ЮСАктриса
Ю
Сэридзава
- РИАктёр
Рёта
Ивасаки
- КХАктриса
Кана
Ханадзава
- СААктриса
Сора
Амамия
- КМАктриса
Каори
Маэда
- ХЯАктриса
Хинаки
Яно
- ДЯАктёр
Даики
Ямасита
- ТХАктёр
Тасуку
Хатанака
- КФСценарист
Кадзуюки
Фудэясу
- РКСценарист
Ран
Кудзэ
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Станишевская
- АНАктёр дубляжа
Александр
Николаев
- ЕРАктриса дубляжа
Елизавета
Родионова
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Скачкова
- ДЛАктриса дубляжа
Дарья
Лебедюк
- АКАктриса дубляжа
Анна
Курчевская
- АМАктёр дубляжа
Артём
Марченко
- НЧАктёр дубляжа
Николай
Чепелюк
- ЕДАктриса дубляжа
Екатерина
Дорофеева
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Ладыченко
- ДЕАктёр дубляжа
Дмитрий
Ермаков
- ММХудожник
Масакадзу
Миякэ
- МВХудожница
Маюми
Ватанабэ
- ТНОператор
Тэцуя
Нисимура
- АТКомпозитор
Акиюки
Татэяма
- АКРежиссёр дубляжа
Анна
Курчевская
- ОБПереводчик
Ольга
Бердникова